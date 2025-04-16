البيان اليومي حول الأوضاع بمدينة الأصابعة.. احتراق 6 منازل

يواصل قسم السلامة الوطنية بمدينة الأصابعة، بالتعاون مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، بذل جهود مكثفة في أعمال الإطفاء والإنقاذ، وذلك في ظل استمرار الحرائق الواسعة التي لم تتوقف في أنحاء متفرقة من المدينة، بنفس وتيرة الأيام الماضية.

وبحسب البيان، “بلغت عدد المنازل المتضررة يوم 14 إبريل، 6 منازل، من بينها 3 منازل تعرضت للحريق للمرة الأولى”.

ووفق البيان، “ساهم مكتب الإسعاف السريع بالأصابعة، ونقطة إسعاف القواليش، وجمعية الهلال الأحمر فرع الأصابعة، في تقديم الإسعافات والعناية الطبية اللازمة للمصابين”.

وتقدمت لجنة الطوارئ “بالشكر والتقدير إلى أصحاب سيارات الإسعاف الخاص الذين تعاونوا مع مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة خلال الفترة الماضية”.