«البيتكوين» تُسجل أعلى مستوى منذ عامين.. وتوقعات ببلوغها 88 ألف دولار

مع تزايد الاستثمارات الكبيرة بالعملة المشفرة “البيتكوين”، ارتفعت قيمتها لأعلى مستوى منذ عامين. وارتفع سعر “البيتكوين” بنسبة 10% في يومين، وجرى تداوله بأكثر من 56 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ عامين تحديدًا نوفمبر 2021، مع توقعات بأن يصل إلى 88 ألف دولار في 2024.

الارتفاع دعمه طلب المستثمرين، من خلال الصناديق المتداولة في البورصة. وأعلن مستثمر العملات المشفرة وشركة البرمجيات MicroStrategy عن شراء كميات كبيرة من 3000 عملة البيتكوين مقابل 155 مليون دولار.

ووفقًا لموقع “CoinShares” قال كبير محللي السوق في منصة التداول “FxPro”: “ارتفع الاستثمار بصناديق العملات المشفرة بمقدار 598 مليون دولار، الأسبوع الماضي، بعد تدفق قياسي قدره 2.452 مليار دولار في الأسبوع السابق”.

كما ارتفعت الاستثمارات في عملة البيتكوين بمقدار 570 مليون دولار، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة تريليوني دولار.

وفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن يصل سعر عملة البيتكوين إلى رقم قياسي جديد قدره 88 ألف دولار، طوال عام 2024، قبل أن تستقر عند حوالي 77 ألف دولار، نهاية العام.