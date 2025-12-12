رقم قياسي عالمي.. ترامب يتحدث بـ2.4 مليون كلمة للصحفيين خلال 11 شهراً!

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث منذ عودته إلى السلطة للصحفيين بما مجموعه 2.4 مليون كلمة، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم رواية الحرب والسلام للكاتب ليف تولستوي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات إدارة التوثيق الصحفي.

وسجلت الفترة الممتدة من 20 يناير حتى 8 ديسمبر 2025 تواصل ترامب المفتوح مع الإعلاميين بما يعادل 2.4 مليون كلمة، حسب تقرير شبكة فوكس نيوز، وتشمل هذه الإحصائية 156 لقاءً صحفيًا غير رسمي، و13 لقاءً عامًا مع الصحفيين، و13 مؤتمراً صحفياً، و32 لقاءً عند مروحية الرئاسة مارين وان، و30 لقاءً عند طائرة الرئاسة إير فورس وان، و41 اجتماعاً على متن الطائرة، إلى جانب 3 إيجازات صحفية رسمية.

وتشكل اللقاءات الصحفية غير الرسمية، التي يجيب فيها الرئيس على عدد محدود من الأسئلة خلال اجتماعات ثنائية أو توقيعات أوامر تنفيذية أو جلسات نقاش، 128 مرة من أصل 292 مرة أجاب فيها ترامب على أسئلة في مؤتمرات صحفية مفتوحة.

وبحسب البيت الأبيض، فقد شارك ترامب في ما لا يقل عن 433 فعالية صحفية مفتوحة منذ توليه الرئاسة، تنوعت بين تصريحات رسمية ولقاءات عفوية خارج طائرة الرئاسة، وصولًا إلى مؤتمرات صحفية تفاعل فيها مع وسائل الإعلام. ولا تشمل هذه البيانات المراسلات السريعة، مثل الإجابات على أسئلة أثناء استقبال زعماء أجانب في البيت الأبيض.

وبالمقارنة، يفوق هذا الرقم حجم رواية الحرب والسلام 4.1 مرات، وحجم هاري بوتر وحجر الفيلسوف 31.1 مرة، وكتاب فن الصفقة، الذي شارك ترامب في تأليفه، 22.2 مرة.