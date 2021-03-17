البيت الأبيض: المفاوضات مع الصين قد تكون صعبة

البيت الأبيض رجح أن تكون المفاوضات مع الصين المقررة في ولاية ألاسكا الأمريكية هذا الأسبوع، صعبة.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء: “نتوقع أن الحديث قد يكون صعبا بعض الشيء. وهناك قضايا لم يمتنع الرئيس (جو بايدن) عن التعبير عن قلقه بشأنها، سواء كان الحديث عن حقوق الإنسان أو القضايا الاقتصادية والتكنولوجية”.

وأضافت: “نتوقع أن الكثير من هذه القضايا قد تناقش خلال هذا اللقاء”.

وأشارت بساكي إلى أن هناك “مجالات، حيث توجد إمكانيات للعمل المشترك، سواء كان الحديث عن المناخ أو عدم انتشار السلاح النووي”. وفقا لوكالة تاس.

وفي سياق متصل، يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، سيجريان يوم 18 مارس الجاري مفاوضات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي والعضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس مكتب الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية يانغ جيتشي.