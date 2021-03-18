البيت الأبيض: «بايدن» غير نادم على تصريحاته حول الرئيس الروسي

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير نادم على تصريحاته حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي وصفه فيها بـ”القاتل”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يندم على تصريحاته: “لا، الرئيس قدم جوابا مباشرا على سؤال مباشر”.

وأشارت بساكي إلى أن بوتين وبايدن يعرفان بعضهما بعضا منذ زمن طويل، موضحة أنهما “موجودان في الساحة الدولية على مدار سنوات كثيرة”.

كما شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة مقتنعة بأنه يمكنها التعاون مع روسيا في عدد من المجالات رغم الخلافات بين الطرفين.

وسبق أن قال بايدن خلال مقابلة مع قناة “ABC” إن بوتين “سيدفع ثمن التدخل الروسي” في الانتخابات الأمريكية، كما صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نظيره قاتلا بـ”نعم”.

وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة لمواصلة المناقشات بين الطرفين.

وحول عرض بوتين للتحدث مع بايدن، أكدت ساكي أن “بايدن تحدث مع نظيره الروسي بالفعل وهناك المزيد من القادة الذين لم يتحدث لهم بعد”.

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مواصلة حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال بث مباشر على الهواء.

وقال بوتين عبر أثير قناة “روسيا 24”: “هذا ما أفكر فيه، مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة. أرغب في تقديم اقتراح للرئيس بايدن بمواصلة حديثنا، بشرط أن يكون الحديث على الهواء، أو ما يسمى أونلاين. بدون أي تأخير، حوار مفتوح ومباشر. أعتقد أن هذا سيكون أمرا ممتعا للشعب الروسي والشعب الأمريكي ولدول أخرى عدة”.

وأضاف بوتين: “لا أرغب في تأجيل الأمر… من الممكن الحديث غدا أو يوم الإثنين. نحن مستعدون في أي وقت يناسب الجانب الأمريكي”.

ورد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه “بالقاتل”، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن كل إناء ينضح بما فيه، داعيا له بالصحة، حسب وصفه.