البيت الأبيض: بوادر إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال مستشار البيت الأبيض جيك سوليفان، الخميس، إن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، إلا أن هناك تفاصيل يجب الانتهاء منها.

وأضاف سوليفان أن المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية.. أعتقد أن القضايا المتبقية قابلة للحل.

وكشف مستشار البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث بشأن محادثات وقف إطلاق النار لاحقا.

وانتقلت هذا الأسبوع المفاوضات من القاهرة إلى الدوحة قبل أن تعود إلى العاصمة المصرية مرة أخرى.

ويشارك في هذه المفاوضات مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون ومصريون وقطريون للنقاش حول مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وكذلك محادثات بشأن ترتيبات أمنية على الحدود بين غزة ومصر.