اختراق دبلوماسي مفاجئ.. ترامب يبدأ رفع العقوبات عن سوريا ويوافق على لقاء الرئيس المؤقت

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على لقاء الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، يوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب سيمنح وقتًا للرئيس السوري للحديث خلال وجوده في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس ضمن جهود سياسية تهدف إلى تسوية الأوضاع في المنطقة، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا عدة، أبرزها رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية أن رفع العقوبات سيكون ضمن الأولويات التي يسعى الشرع لمناقشتها خلال اللقاء.

هذا وكان مسؤولون سعوديون قد اقترحوا عقد جلسة مدتها 45 دقيقة بين الرئيسين الأمريكي والسوري، ومن المتوقع أن تكون هذه المحادثات خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين البلدين، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.