البيت الأبيض: حل الدولتين هو الحل الدائم للعنف

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضرورة انخراط كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العمل الرامي إلى تسوية الصراع بينهم، مؤكدة دعمها لحل الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، إن هدف إدارة بايدن لا يزال يتمثل في خفض العنف وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لضمان وقف الأعمال العدائية.

وأوضحت بساكي أن الطرف الأمريكي منخرط في جهود دبلوماسية “هادئة” لتحقيق وقف التصعيد للصراف في اقرب وقت ممكن، مضيفة أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا أكثر من 60 اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وشدّدت المتحدثة بسام البيت الأبيض على أن كلا الطرفين يجب عليهما الانخراط في الجهود الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي، يوم 13 مايو الجاري، إلى خفض كبير للهجمات الصاروخية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه اعتبر أن رد إسرائيل على العمليات من قطاع غزة لم يكن مبالغا فيه.

في غضون ذلك، يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث قُتِل أكثر من 200 شخص، في حين تتكاتف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ومنذ 10 مايو الجاري قُتِل أكثر من 200 فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 59 طفلا، وجرح أكثر من 1305 أشخاص حسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

أما في الجانب الإسرائيلي فقُتِل 10 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 294 في إطلاق صواريخ من قطاع غزة.