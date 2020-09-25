البيت الأبيض: صفقة «تيك توك» تحت تدقيق شديد

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عرض وولمارت وأوراكل لشراء تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير “تيك توك” يخضع لتدقيق شديد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن كودلو قوله اليوم الخميس، إن موقف الحكومة الصينية حيال الصفقة غير واضح بعد.

هذ وتقول بيات دانس إنها أبرمت اتفاقا أوليا مع الشركتين بشأن منصة تيك توك المملوكة لها، وإنه مرهون بموافقة كل من الولايات المتحدة والصين، لكن تفاصيل بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع البيت الأبيض لا تزال غير واضحة ولم توضع اللمسات النهائية عليها بعد.

واختارت شركة “بايت دانس” الصينية كونسورتيوم تقوده شركة أوراكل لصفقة عمليات تطبيق “تيك توك” للمقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة متفوقا بذلك على شركة “مايكروسوفت” المنافسة، بحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز” في وقت سابق.

وتُجري “بايت دانس” محادثات لبيع عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها.

هذا وستحتاج “بايت دانس” لموافقة حكومتي الولايات المتحدة والصين على هذه الصفقة.

وكانت “مايكروسوفت” قد ذكرت في وقت سابق أن “بايت دانس” أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة الأميركية.