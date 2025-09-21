البيت الأبيض: صفقة «تيك توك» جاهزة والتوقيع على وشك الإنجاز

أعلن البيت الأبيض أن الصفقة المزمع توقيعها مع الصين بشأن مستقبل تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة قد اكتملت من الناحية التفاوضية، ولم يتبق سوى توقيعها النهائي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بث مباشر على قناة “فوكس نيوز”، أن إدارة ترامب واثقة بنسبة 100% من جاهزية الاتفاق، متوقعة أن يتم توقيعه خلال الأيام القريبة.

وجاء الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، حيث أكد الأخير أن موقف الصين من مسألة “تيك توك” واضح، وأن الحكومة تحترم رغبة الشركة الأم “بايت دانس” في المشاركة بالمفاوضات على أساس المبادئ السوقية، بهدف التوصل إلى اتفاق يوازن المصالح ويوافق التشريعات الصينية.

وتأتي الصفقة في ظل ضغوط أمريكية تشدد على ضرورة قطع التطبيق علاقاته مع الشركة الأم الصينية خلال 180 يوماً، بعد مخاوف من استخدام الصين للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين في “أنشطة خبيثة”.

وأوضح البيت الأبيض أن الاتفاق الجديد سيضمن سيطرة أمريكية كاملة على الخوارزمية التي تشغل محتوى الفيديو في التطبيق، وهو أحد أهم نقاط الخلاف السابقة بين واشنطن وبكين.

كما أكدت ليفيت أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي “أوراكل” سيتولى مسؤولية البيانات والأمن الخاصة بالتطبيق، مع وجود ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة المزمع إنشاؤه للشركات الأمريكية، ما يضمن النفوذ الكامل في إدارة محتوى “تيك توك”.

وكانت الخوارزمية محور جدل كبير، كونها تحدد ما يظهر للمستخدمين على التطبيق، وقد حذر مسؤولون أمريكيون من احتمالية تعرضها لتلاعب صيني يصعب اكتشافه، ما جعل السيطرة الأمريكية على هذا الجانب أحد الأهداف الرئيسة للاتفاق.

ويُذكر أن “تيك توك” هو تطبيق صيني لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، أُطلق في 2018، وأصبح رائداً على الصعيد العالمي، حيث حصد شعبية واسعة بين مختلف الفئات العمرية.