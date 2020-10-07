البيت الأبيض: لا أثر لأعراض كورونا في جسد «ترامب»

أفاد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، اليوم الأربعاء، بأنه لا أثر لأعراض “كوفيد-19” في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن كونلي قوله، إن الرئيس لم يستخدم الأكسجين الإضافي منذ كان في المستشفى.

وأضاف أن “فحص ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية”.

وعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين إلى البيت الأبيض بعد أن قضى عدة أيام في مركز “وولتر ريد” العسكري حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أليسا فرح، أن صحة ترامب المصاب تتحسن بشكل “سريع وقوي” وأنه يتطلع لإجراء مناظرة ثانية مع منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن.