البيت الأبيض: لا داعي لفحص «ترامب» بعد لقائه مسؤول برازيلي مصاب بكورونا

صرح ترامب في حديث للصحفيين بأنه ليس قلقا بشأن احتمال تعرضه للإصابة بالفيروس. [أ ف ب]

أكد البيت الأبيض أنه لا يوجد هناك أي داع لإجراء فحوص للرئيس دونالد ترامب بعد لقائه بمسؤول برازيلي مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، قولها في بيان لها اليوم الخميس، إن “الرئيس ونائبه لم يتواصلا تقريبا مع الشخص الذي تم تأكيد إصابته، وليست هناك أي حاجة لإجراء فحوص لهما”.

من جهته، صرح ترامب في حديث للصحفيين بأنه ليس قلقا بشأن احتمال تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان مسؤولون برازيليون قد أكدوا إصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واينغارتن بفيرو كورونا الجديد، والذي كان ضمن الوفد المرافق للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال زيارته ولاية فلوريدا الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد مكتب بولسونارو أن فريقه الطبي يتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية صحة الرئيس، دون أن يكشف ما إذا خضع بولسونارو أو أي من أعضاء الوفد المرافق له للفحوص.

من جهتها أفادت صحيفة “او إستادو دي ساو باولو” البرازيلية، الصادرة اليوم الخميس، أن الرئيس جايير بولسونارو يخضع للملاحظة خشية إصابته بفيروس كورونا الجديد، بعد أن تأكدت إصابة فابيو واجنغارتن، مسئول الإعلام في مكتب الرئاسة بالفيروس، موضحة أنه خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بالفيروس.

وكان بولسونارو قد عاد إلى البلاد هذا الأسبوع بعد زيارة للولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان واجنغارتن برفقته خلال اللقاءات التي جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح البيان الحكومي أنّ “الحكومة البرازيلية سبق أن أبلغت هذه المعلومة إلى السلطات الأميركية الشمالية حتى تتّخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية”، مؤكدة اتخاذ كلّ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحّة الرئيس البرازيلي، من دون أن تعلن ما إذا كان بولسونارو قد خضع للفحص أيضاً.

وحضر فابيو واجنغارتن مأدبة غداء أقامها دونالد ترامب لجائير بولسونارو، يوم السبت الماضي، في فلوريدا، ونشر على حسابه في تطبيق انستغرام صورة يظهر فيها إلى يسار الرئيس الأميركي.

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