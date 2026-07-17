البيت الأبيض يؤكد: ترامب في مدرجات نهائي مونديال 2026

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، والمقررة يوم الأحد المقبل على ملعب “نيويورك نيوجيرسي” في مدينة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى المباراة النهائية، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر حضور اللقاء.

وأضافت ليفيت أن مشاركة ترامب في المباراة النهائية تمثل تتويجًا لبطولة وصفتها بأنها “الأكثر مشاهدة والأكثر أمانًا والأكثر نجاحًا في التاريخ الأمريكي”.

وحول المنتخب الذي سيدعمه الرئيس الأمريكي خلال المباراة النهائية، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنها لا تعرف ما إذا كان لديه فريق مفضل، داعية الصحفيين إلى توجيه السؤال إليه مباشرة، مشيرة إلى أن إجابته ستكون “مسلية” بشأن اختياره.

وفي سياق الفعاليات المرتبطة بكأس العالم، كشفت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك يوم الجمعة في حفل استقبال ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في برج ترامب بمدينة نيويورك.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، حيث تستضيف الدول الثلاث منافسات البطولة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا، في أكبر توسع بتاريخ المسابقة.

ويستضيف ملعب “نيويورك نيوجيرسي” المباراة النهائية للنسخة الموسعة من كأس العالم، التي تعد الأولى في تاريخ البطولة التي تضم هذا العدد من المنتخبات المشاركة.

وتأتي استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لكأس العالم 2026 ضمن أكبر المشاريع الرياضية العالمية، إذ تمثل البطولة حدثًا رياضيًا وسياسيًا بارزًا في أمريكا الشمالية، مع حضور متوقع لعدد من الشخصيات الدولية خلال المباريات والفعاليات المصاحبة.