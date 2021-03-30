البيت الأبيض يحث على إطلاق مرحلة ثانية من البحث في منشأ كورونا

حث البيت الأبيض منظمة الصحة العالمية، على اتخاذ خطوات إضافية لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، عقب فشل تقريرها في تلبية توقعات الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قولها: “هناك مرحلة ثانية في هذه العملية، نعتقد أنه يجب أن يقودها خبراء دوليون ومستقلون”.

وأضافت: “يجب أن يكون لديهم وصول غير مقيد إلى البيانات.. يجب أن يكونوا قادرين على طرح أسئلة على الأشخاص الموجودين على الأرض في هذا الوقت”.

وتابعت: “منظمة الصحة العالمية يمكن أن تتخذ مثل هذه الخطوة”.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق اليوم، أن المنظمة لا تزال تدرس جميع روايات ظهور فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصدره لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وفي تعليقه على صدور تقرير من 40 صفحة أعدته بعثة الخبراء الدوليين التي زارت الصين مؤخرا للبحث عن مصدر عدوى كورونا، ونُشِر على موقع المنظمة اليوم الثلاثاء، قال غيبريسوس إن “جميع الفرضيات لا تزال مطروحة على الطاولة”. وأضاف أن التقرير هو “بداية الطريق لا نهايته، إذ أننا لم نكشف بعد عن مصدر هذا الفيروس وعلينا المضي قدما في طريق العلم”.

وأكد غيبريسوس أن عملية الكشف عن مصدر الفيروس “تتطلب وقتا”، مشيرا إلى أن منظمته مسؤولة أمام العالم عن كشفه، “كي نستطيع اتخاذ خطوات مشتركة للتقليل من خطر تكرار ما حدث”.

ولفت غيبريسويس إلى أن “بعثة علمية واحدة لا يمكن أبدا أن تعطي جوابا على كل الأسئلة”.