دعا البيت الأبيض يدعو إلى حل منزوع السلاح في سرت وإعادة فتح قطاع النفط فورا.

جاء ذلك في بيان لمستشار مجلس الأمن القومي السفير روبرت أوبراين، حول ليبيا، نيابة عن الإدارة الأمريكية.

ودعا البيان على وجه التحديد “جميع الأطراف المسؤولة لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي – بشفافية كاملة، وتنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وجاء في البيان الذي نقله الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا: “تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدّة النزاع في ليبيا.. ونحن نعارض بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهّدين العسكريين الخواص من قِبل جميع الأطراف.. وتشكّل محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع – من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، على سبيل المثال – تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية”. وأشار البيان إلى أنّ هذه المحاولات تقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فالتصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده، بحسب البيان. ولفت البيان إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، تحدث الرئيس دونالد ترامب مع العديد من قادة العالم حول ليبيا ومن الواضح أنه لا يوجد طرف “رابح”، وفقاً لنص البيان. وأضاف البيان: “ولا يمكن لليبيين الفوز إلاّ إذا تنادوا ورصّوا الصفوف لاستعادة سيادتهم وإعادة بناء بلد موحّد.. وبصفتها فاعلاً نشطًا ولكن محايدًا، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل وبزاوية 360 درجة مع أصحاب المصلحة الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع لإيجاد حلّ يدعم السيادة الليبية ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا و شركائنا”. ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف سواء تلك المسؤولة عن التصعيد الحالي، أو تلك التي تسعى إلى إنهائه، إلى تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي بشفافية كاملة، وتنفيذ حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار بموجب محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة.