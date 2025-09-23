البيت الأبيض يرفض دعوة «مادورو» للحوار مع ترامب

رفض البيت الأبيض، يوم الاثنين، دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لتهدئة التوترات بين البلدين.

وفي رد فعل سريع، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن رسالة مادورو تحتوي على “الكثير من الأكاذيب”، مشيرة إلى أن موقف إدارة ترامب تجاه فنزويلا “لم يتغير” وأنها تعتبر النظام الفنزويلي “غير شرعي”.

وكان مادورو قد بعث برسالة إلى ترامب يوم الأحد، نفى فيها الاتهامات الأمريكية بشأن دور بلاده في تهريب المخدرات، وأكد أن فنزويلا أحبطت ودمرت 70% من المخدرات المهربة عبر أراضيها.

مادورو دعا إلى “حوار مباشر وصريح” مع مبعوث ترامب الخاص، ريتشارد جرينيل، بغية تصحيح ما وصفه بـ “الأكاذيب” التي لوثت العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمزاعم واشنطن عن تورط فنزويلا في تجارة المخدرات.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث أرسلت الولايات المتحدة ثماني سفن حربية وغواصة إلى جنوب البحر الكاريبي في عملية لمكافحة المخدرات، مما أثار مخاوف في فنزويلا من أن يكون هذا التواجد العسكري الأمريكي تمهيدًا لغزو محتمل. هذه المناورات العسكرية تعد الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة منذ سنوات.

ووسط هذه التوترات، رست المدمرة الأمريكية “يو إس إس ستوكديل” في بنما يوم الأحد، وسط القلق المتزايد في فنزويلا بشأن عمليات واشنطن بالقرب من سواحلها.