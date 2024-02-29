البيت الأبيض يصدر بيانا حول «قدرات بايدن العقلية»

بعد سلسلة من “الهفوات” التي وقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي جعلت “الاتهامات بالخرف” تلاحقه، خرج البيت الأبيض في بيان رسمي حول الأمر.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن الرئيس بايدن، لا يحتاج إلى إجراء تقييم لفحص قدراته العقلية.

وقالت بيير في مؤتمر صحفي: هذا ليس تقييمي، هذا تقييم طبيب الرئيس الخاص وطبيب الأعصاب، مشيرة إلى أن بايدن يخضع يوميا لتقييمات معرفية، و15 دقيقة مع الطبيب لم تكشف عن أي مشاكل.

وأضافت جان بيير: خضع الرئيس الأمريكي أمس لفحص طبي سنوي، وقال الطبيب إنه سعيد بالطريقة التي سارت بها الأمور.

هذا وخضع الرئيس “بايدن”، للفحص الطبي، وسط اتهامات “بالخرف” وجهها له سلفه دونالد ترامب وأنصاره، وتحظى نتائج الفحوصات الطبية باهتمام كبير في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع سعي “بايدن” البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الخامس من نوفمبر المقبل.