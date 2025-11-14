البيت الأبيض يعلن مشاركة ترامب بمنتدى دافوس المقبل.. «BBC» تعتذر

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عام 2026، برفقة وفد كبير.

ويُعد المنتدى مناسبة لمناقشة التحديات العالمية الملحة بين قادة الأعمال والسياسة، حيث يشهد حضور قادة دول كبار ومسؤولي شركات كبرى.

وانطلق الاجتماع السنوي لعام 2025 في 20 يناير، يوم تنصيب ترامب، وخاطب الحضور عبر الفيديو، مع التركيز على قضايا اقتصادية كبرى.

بي بي سي تعتذر لترامب عن “تحرير مضلل” لخطابه قبل اقتحام الكابيتول

قدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اعتذارًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحرير مضلل لخطابه في السادس من يناير 2021، الذي أدى إلى بث مشاهد مختارة أعطت انطباعًا خاطئًا بأنه شجع على اقتحام مبنى الكابيتول.

وجاء الاعتذار على لسان رئيس بي بي سي سمير شاه، في رسالة شخصية إلى البيت الأبيض، بينما أكدت الهيئة أنها ترفض أن يُستخدم هذا الاعتذار أساسًا لدعوى قضائية بالتشهير.

ويذكر أن محامي ترامب كان قد هدّد برفع دعوى قضائية مطالبًا بتعويض قدره مليار دولار، فيما استقال المدير العام والرئيسة التنفيذية للهيئة في 9 نوفمبر بعد انتقادات شديدة لتشويه خطاب الرئيس الأمريكي في الفيلم الوثائقي “بانوراما” الذي بث عام 2024.

ترامب وصف الهيئة بالـ”غير نزيهة” واتهم صحفييها بالفساد، مؤكدًا أنه اضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بسبب التشويه الإعلامي.