البيت الأبيض يفرض قانوناً جديداً لمكافحة الصور المزيفة بـ«الذكاء الاصطناعي»

في خطوة تهدف إلى مكافحة انتشار الصور المركبة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تُنتهك بها خصوصية الأفراد، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قانون “إزالة الصور” في حفل بالبيت الأبيض.

يأتي هذا القانون الفيدرالي الجديد بعد أشهر من الاحتجاجات ضد ظاهرة التزييف العميق (Deepfake) التي أدت إلى وقوع العديد من الأشخاص ضحايا صور فاضحة مركبة دون موافقتهم، حيث يتم تركيب وجوههم على أجساد أشخاص آخرين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وينص القانون على تجريم مشاركة الصور الفاضحة وغير الرضائية عبر الإنترنت، سواء كانت حقيقية أو مولدة حاسوبيًا، كما يُلزم منصات التكنولوجيا بإزالة هذه الصور خلال 48 ساعة من تلقي إشعار بها.

ويعزز القانون حماية ضحايا المواد الإباحية الانتقامية والصور المركبة، ويرفع من مستوى مساءلة منصات التكنولوجيا التي تُنشر عليها هذه المحتويات، كما يوضّح لجهات إنفاذ القانون كيفية التعامل القضائي مع هذه الحالات.

وكان القانون الفيدرالي السابق يحظر فقط الصور الفاضحة الواقعية المولدة بالذكاء الاصطناعي للأطفال، أما الضحايا البالغون فلم يكن هناك قانون يحميهم بشكل صريح.

ويأتي إقرار القانون بتوافق شبه كامل في مجلسي الكونغرس، حيث أيدته أكثر من