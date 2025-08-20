البيت الأبيض يقتحم «تيك توك»: ترامب يعلن «أنا صوتكم»!

في خطوة مثيرة للجدل، دشن البيت الأبيض حسابًا رسميًا على منصة “تيك توك”، وسط تصاعد النقاش السياسي والقانوني في الولايات المتحدة حول مستقبل التطبيق، واحتمال حظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ويأتي إطلاق الحساب في وقت حساس، إذ تقترب المهلة النهائية التي مُنحت لشركة “بايت دانس” الصينية – المالكة لتطبيق “تيك توك” – من الانتهاء، بموجب قانون وقّعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن العام الماضي، يُجبر الشركة على بيع عملياتها الأميركية أو مواجهة حظر شامل داخل الولايات المتحدة.

وتضمن أول منشور على الحساب الرسمي مقطعًا يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يعلن: “أنا صوتكم”، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، واعتُبر مؤشرًا على توظيف الحساب لأغراض سياسية وتواصل مباشر مع جمهور الشباب.

ويواجه “تيك توك” منذ سنوات انتقادات شديدة من مشرعين أميركيين، بسبب ما يقولون إنها مخاوف من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو استخدام خوارزمية المنصة للتأثير على الرأي العام في البلاد. لكن شركة “بايت دانس” نفت مرارًا هذه الادعاءات، مؤكدة استقلالية إدارتها عن الحكومة الصينية.

وكان القانون الذي وُقّع خلال إدارة بايدن قد حدد مهلة زمنية لبيع عمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة، مع إمكانية تمديد واحد فقط. ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قام بتمديد المهلة عدة مرات، وكان آخرها في 19 يونيو الماضي لمدة 90 يومًا إضافية. ومع ذلك، لم تُبرم أي صفقة بيع حتى الآن.

ويظل مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة مفتوحًا على عدة سيناريوهات، أبرزها: المضي في الحظر الكامل، أو التوصل إلى تسوية سياسية تُرضي جميع الأطراف وتضمن بقاء التطبيق ضمن الإطار القانوني والأمني الأميركي.