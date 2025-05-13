صفقات تفوق 300 مليار دولار.. ترامب يوقّع أكبر اتفاقيات تعاون مع السعودية

وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، عقب اجتماع مطوّل جمع الزعيمين في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، استمر لعدة ساعات.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية في حفل رسمي، شهد مراسم تبادل النسخ الموقعة، والإفصاح عن مجموعة من مذكرات التفاهم التي تغطي مجالات حيوية، أبرزها: الطاقة، الدفاع، الفضاء، العدل، التعليم، والتكنولوجيا.

وشملت الاتفاقية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين وزارات ومؤسسات رفيعة في البلدين، أبرزها:

اتفاقية بين وزارتي الطاقة في السعودية والولايات المتحدة.

مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد الطبيعية.

اتفاقيات لتحديث القدرات الدفاعية للقوات المسلحة السعودية، والتعاون في المجال الصحي العسكري.

اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية وناسا ضمن برنامج “أرتميس 2”.

بروتوكولات في مجالات الجمارك، الأمن، البحوث الطبية، والنقل الجوي.

وفي ختام المراسم، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصر اليمامة متوجهاً للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في إطار زيارة تُوصف بأنها محورية في مسار العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن.

البيت الأبيض يكشف عن صفقات كبرى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض خلال زيارة ترامب

أعلن البيت الأبيض عن أبرز الصفقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ومن أبرز هذه الصفقات، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين بقيمة 142 مليار دولار، تشمل توريد الأسلحة والمعدات الحديثة، وتطوير الأنظمة الدفاعية السعودية، بالإضافة إلى تدريب ودعم القوات المسلحة السعودية.

كما تم الإعلان عن استثمار سعودي بقيمة 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة في الولايات المتحدة. وأكد البيان على توقيع صفقات تكنولوجية مشتركة بقيمة 80 مليار دولار من شركات كبرى مثل “غوغل”، “أوراكل”، و”أوبر” بين البلدين.

إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن استثمارات في مشاريع بنية تحتية سعودية بقيمة 2 مليار دولار من شركات أمريكية كبرى مثل “AECOM” و”Parsons”. كما شملت الصفقات صادرات أمريكية تشمل توربينات غاز من “جنرال إلكتريك” وطائرات “بوينغ” بقيمة تصل إلى 19 مليار دولار.

وتأتي هذه الصفقات ضمن جولة ترامب في الشرق الأوسط التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع السعودية، في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.