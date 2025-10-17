البيرو.. تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس الجديد وإعلان حالة الطوارئ

أعلنت حكومة بيرو، اليوم الجمعة، عن نيتها إعلان حالة الطوارئ في العاصمة ليما خلال الساعات المقبلة، عقب موجة احتجاجات واسعة النطاق شهدتها البلاد الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل متظاهر واحد وإصابة العشرات من عناصر الشرطة.

وحسب مكتب محقق الشكاوى الحكومي في بيرو، فإن المتظاهر القتيل يبلغ من العمر 32 عامًا، وسيتم فتح تحقيق رسمي في ظروف وفاته.

انطلقت الاحتجاجات مساء الأربعاء، بدعوة من متظاهرين من “جيل زد” وهم شباب من مواليد التسعينيات وبدايات الألفية، بالإضافة إلى عمال النقل وجماعات مدنية، للتعبير عن رفضهم للحكومة الجديدة والمطالبة بمحاربة الفساد وارتفاع معدلات الجريمة.

ويأتي ذلك في سياق أزمة سياسية متجددة أدت إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة دينا بولوارتي قبل نحو أسبوع.

وفي العاصمة ليما، تجمع آلاف المتظاهرين في أنحاء المدينة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المئات منهم وقوات الشرطة أمام مبنى الكونغرس. ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، في حين رد بعض المحتجين بإطلاق الألعاب النارية ورمي الحجارة وأشياء مشتعلة، مما أسفر عن وقوع إصابات عديدة.

وتُعد هذه الاحتجاجات مؤشراً واضحًا على التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد خوسيه خيري، الذي تولى السلطة قبل أيام قليلة فقط، ومن المتوقع أن تستمر فترة حكمه القصيرة حتى يوليو المقبل، موعد الانتخابات العامة القادمة.

وكانت فترة رئاسة دينا بولوارتي قد شهدت موجة مماثلة من الاحتجاجات، التي أسفرت عن مقتل العشرات وتراجع شعبيتها إلى مستويات قياسية بين 2% و4% قبل إزاحتها من السلطة.