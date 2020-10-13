البيرو.. فتح موقع أثري يزيد عمره على 5 قرون من أجل «سائح واحد»

سائح ياباني سافر إلى بيرو من أجل مشاهدة قلعة أثرية بنيت قبل أكثر من 5 قرون، ولكن فور وصوله أغلقت كافة المواقع السياحية وظل عالقا في البلد اللاتيني بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتدخلت السلطات وقررت فتح الموقع له بمفرده، بعدما انتظر نحو 7 أشهر لزيارته، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن صحيفة “يابان تايمز”.

وقال وزير الثقافة أليخاندرو نيرا، إن دخول جيسي تاكاياما المنطقة الأثرية جاء إثر طلب خاص قدمه، بعد أن تقطعت به السبل منذ منتصف مارس.

وقال نيرا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “لقد جاء إلى بيرو وهو يحلم بدخولها. دخل المواطن الياباني بصحبة رئيس المتنزه. تمكن من القيام بذلك قبل العودة إلى بلاده”.

ودخل تاكاياما القلعة الأثرية، السبت، وكان قد حجز تذكرة دخولها في مارس، وصار أول زائر منذ 7 أشهر يتمكن من التجول في المعلم المدرج كأحد مواقع التراث العالمي.

وكان السائح الياباني يعتزم بالأساس قضاء بضعة أيام فقط في بيرو للاستمتاع بآثار ماتشو بيتشو، لكن أزمة كورونا أجبرته على البقاء لأشهر.

وأكد الوزير أن القلعة الحجرية سيعاد فتحها أمام الزوار والسائحين في نوفمبر المقبل، على أن يسمح باستقبال 30% من السعة الإجمالية المقدرة بـ675 فردا يوميا.