البيرو.. فتح موقع أثري يزيد عمره على 5 قرون من أجل «سائح واحد»

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 12:44 نُشر: الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 12:44
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© Photo / Pixabay/ Locoterrolr
البيرو

سائح ياباني سافر إلى بيرو من أجل مشاهدة قلعة أثرية بنيت قبل أكثر من 5 قرون، ولكن فور وصوله أغلقت كافة المواقع السياحية وظل عالقا في البلد اللاتيني بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتدخلت السلطات وقررت فتح الموقع له بمفرده، بعدما انتظر نحو 7 أشهر لزيارته، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن صحيفة “يابان تايمز”.

وقال وزير الثقافة أليخاندرو نيرا، إن دخول جيسي تاكاياما المنطقة الأثرية جاء إثر طلب خاص قدمه، بعد أن تقطعت به السبل منذ منتصف مارس.

وقال نيرا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “لقد جاء إلى بيرو وهو يحلم بدخولها. دخل المواطن الياباني بصحبة رئيس المتنزه. تمكن من القيام بذلك قبل العودة إلى بلاده”.

ودخل تاكاياما القلعة الأثرية، السبت، وكان قد حجز تذكرة دخولها في مارس، وصار أول زائر منذ 7 أشهر يتمكن من التجول في المعلم المدرج كأحد مواقع التراث العالمي.

وكان السائح الياباني يعتزم بالأساس قضاء بضعة أيام فقط في بيرو للاستمتاع بآثار ماتشو بيتشو، لكن أزمة كورونا أجبرته على البقاء لأشهر.

وأكد الوزير أن القلعة الحجرية سيعاد فتحها أمام الزوار والسائحين في نوفمبر المقبل، على أن يسمح باستقبال 30% من السعة الإجمالية المقدرة بـ675 فردا يوميا.

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マチュピチュキタァァァァァァァァァァァァァァァァァァ‼️‼️‼️ この前の新聞見てくれて 「頑張って」「応援してる」 「なんでも頼って」 「マチュピチュの俺の家タダで使ってええよ」 「マチュピチュ開いたらタダでガイドしたる」 「マチュピチュ村の村長に行ける様に言っとくわ」 ペルーの人達、ペルーに住んでる日本の人達から沢山メッセージもらいました😂 もう行けへんやろなと思ってたけど、皆さんが村長、政府に頼んでくれて 超特別に行かせてもらった👏🏽笑 ペルーの人達みんな優しすぎるぅ〜くぅ〜 本当にありがとうございます！！ 村長と一緒にマチュピチュいった人今までおらんやろ笑 閉鎖後、1番最初にマチュピチュ行った地球人は俺だぁぁぁぁぁ🔥🔥🔥 #世界一周 #バックパッカー #27ヵ国目 #ペルー #マチュピチュ #貸し切り #村長のガイド付き #村長ごっつ男前 #トムクルーズ似なんよ #ミッションインポッシブルなんよ #peru #machupicchu #lastsamurai

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