البيضاء.. حبس 14 متهماً بعد ضبط مئات المستوعبات من «المبيدات المحظورة»

أعلنت نيابة النظام العام في البيضاء أن إطار تحقيق واقعات استعمال المبيدات الزراعية المحظورة، ضمن نطاق اختصاصها، توصّل إلى معلومات تفيد بتورط أربعة عشر شخصاً في الاتجار بمبيدات محظور استعمالها.

وبناءً على المعلومات التي جرى جمعها، نفّذ الإطار المختص عملية تفتيش أسفرت عن ضبط 493 مستوعباً من المواد المحظور استعمالها، كانت بحوزة المتهمين أو مخزنة في مواقع مخصصة لهذا الغرض.

وفي ضوء نتائج التفتيش، أصدر المحقق المختص أمراً بحبس المتهمين الأربعة عشر احتياطياً على ذمة التحقيقات، إلى جانب التحفظ على الكميات المضبوطة من المبيدات المحظورة.

كما شملت الإجراءات القانونية قفل محال تخزين المواد المضبوطة، في إطار التدابير الرامية إلى منع تداول هذه المواد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وفقاً للقانون.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهات المختصة لمكافحة تداول المبيدات الزراعية المحظورة، نظراً لما تشكله من مخاطر على الصحة العامة والبيئة والقطاع الزراعي، إضافة إلى السعي للحد من الأنشطة المخالفة المتعلقة بتخزين هذه المواد والاتجار بها خارج الأطر القانونية المعتمدة.