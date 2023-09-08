«البيفي» تغرق إلى حين استكمال بنيتها التحتية

تواصل فرق الطوارئ بمكتب خدمات شرق طرابلس، اليوم الجمعة، شفط مياه الأمطار وحلّ مختنقات الصرف الصحي في منطقة الإشارة الضوئية “البيفي”.

ووفقاً لما أوردته منصة “الشركة العامة للمياه والصرف الصحي”، فقد أوضح مكتب خدمات شرق طرابلس: أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لحين استكمال البنية التحتية للمنطقة.

وقال المكتب في بيان له: إن فرق الطوارئ تستخدم مضخات سطحية وغاطسة للشفط، مشيراً إلى أن الأعمال مستمرة حتى الانتهاء من تصريف جميع المياه من المنطقة.

وأكّد المكتب: أنه سيواصل العمل على معالجة مشكلة مياه الأمطار في المنطقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حال التعاون مع الجهات المعنية، لتجنب تكرار هذه المشكلة مستقبلاً.