البيوضي: الحل السلمي الوحيد هو إجراء الانتخابات وترك الخيار لليبيين

قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، إن الحل السلمي الوحيد هو إجراء الانتخابات وترك الخيار لليبيين ومنع استمرارا الانقسام الذي سببه تشكيل حكومة موازية بحجج واهية وتحقيقا للأهواء ونزوات البعض ضد إرادة 2.5 مليون ليبية وليبي اختاروا الاحتكام لصناديق الاقتراع، حسب قوله.



وأضاف البيوضي في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن منظمة الحوار الإنساني بسويسرا المعروفة بـ”HD”، تحاول عقد لقاء في جنيف بين قادة سياسيين وعسكريين، وتقديمهم كممثلين للأطراف الليبية، مشيراً إلى أن هذا التوصيف غير دقيق.

وتابع: “وبعيدا عن طبيعة هذه المنظمة والتي تحدثت عنها سابقا في أكثر من مناسبة، وجب التنبيه بأن ما ستقوم به لا يرتبط ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بل إن هذه المنظمة تحاول العودة للملف الليبي بعد أن تم استبعادها من جولات الحوار في 2021 قبيل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهذا اللقاء يأتي كجزء من سياستها للعودة للملف الليبي واستقطاب التمويل لمشاريعها الظلامية، وفي هذا اللقاء انتكاسة لما تحقق سابقاً عندما فرض الليبيون إرادتهم ونجحوا في طردها من الحوار الليبي برعاية البعثة الأممية”.

ولفت البيوضي إلى أن خطوة “HD” هذه المرة تأتي لتقديم ما تسميه نقاط تفاهم بين الأطراف في محاولة لإنتاج مرحلة انتقالية جديدة لتدمير فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية هذا العام، وهو ما سيسمح باستمرار كل الأجسام السياسية لأجل غير مسمى، وفق قوله.