البيوضي: يسقط العملاء نعم للانتخابات

قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، إن الإصرار على تشكيل حكومة موازية يأتي من بيادق الدول الأجنبية الحريصة على استمرارنا كدولة تابعة وفاشلة، حسب وصه.

وأشار البيوضي إلى أن كل الساعيين لتمرير هذه الصفقة همهم الوحيد هو المكاسب المصلحية التي ستتحقق لهم، ولا يعنيهم الوطن أو المواطن في شيء.

وأضاف: “للأسف هناك من اختار الذهاب في طريق إراقة الدماء وإعادة الإنقسام والاصطفاف مجتمعيا”.

ونوه البيوض إلى أن الانتخابات هي الوسيلة السلمية الوحيدة التي ستؤدي لميلاد عهد جديد وتداول سلمي على السلطة، أما محاولات عملاء السفارات فستعيدنا للمربع الأول.