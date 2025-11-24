وفد ليبي رفيع يزور المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

أجرى وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة شذر الصيد مستشارة الوزير ومديرة مكتب التعاون الدولي، زيارة عمل إلى المملكة المغربية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير آليات تبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم المصالح المشتركة.

تسهيل إجراءات التأشيرات

خلال الاجتماعات، تم التطرق إلى عدد من المواضيع الحيوية التي تعرقل تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين. أبرزها معوقات حصول رجال الأعمال الليبيين على التأشيرات المغربية، حيث اعتبرت شذر الصيد أن هذه العقبة تحد من قدرة رجال الأعمال والمستثمرين على تسريع التعاون التجاري.

وأكدت الصيد أن تسهيل إجراءات منح التأشيرات، خاصة للقطاعات الاقتصادية مثل التجار والمستثمرين، أصبح ضرورة ملحة لضمان انسيابية التعاون التجاري بين الجانبين.

كما أشارت إلى أن رفع التأشيرة بالكامل يتطلب توافقًا دبلوماسيًا وأمنيًا بين وزارتي الخارجية في البلدين.

إطلاق خط شحن بحري مباشر

من بين القضايا البارزة التي تمت مناقشتها، تم التأكيد على أهمية إطلاق خط شحن بحري مباشر بين ليبيا والمغرب. حيث اعتبرت شذر الصيد أن هذا الخط سيكون خطوة استراتيجية لتقليص تكاليف الشحن وتقليص مدة التوريد، ما يعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين.

كما تم مناقشة اختيار ميناء الدار البيضاء أو طنجة كموانئ رئيسية لهذا الخط، بناءً على حجم التبادل التجاري المستهدف والأسواق التي تسعى السلع الليبية لاستهدافها، سواء داخل المغرب أو في أسواق إفريقيا عبر الموانئ المغربية.

وتمت الإشارة أيضًا إلى عدد من المشكلات التي تواجه البضائع الليبية في الموانئ المغربية، مثل ضرورة تمديد فترات السماح للبضائع، وتفعيل الإعفاءات الجمركية، إلى جانب حل الإشكاليات المتعلقة بمستحقات المصدرين الليبيين.

وفي سياق الزيارة، عقد الوفد الليبي اجتماعًا آخر مع عياش خلاف الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإحصاء وتطوير النماذج الاقتصادية التي تدعم صنع القرار.

كما أعربت شذر الصيد عن رغبة ليبيا في الاستفادة من التجربة المغربية في تحديث الإحصاءات الوطنية وتحسين الآليات الفنية في هذا المجال.

منتدى الأعمال الإفريقي

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة التحضيرات لتنظيم المنتدى الثاني للأعمال في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي سيُعقد في ديسمبر المقبل برعاية جلالة الملك محمد السادس، حيث تم الاتفاق على مشاركة الشركات الليبية وتخصيص مساحات لها في هذا المنتدى المهم.

وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق بين الجانبين على البدء في إعداد مذكرة تفاهم شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والمؤسسي بين البلدين، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التبادل التجاري في المستقبل.

هذا وضم الوفد الليبي المشارك في الزيارة كلاً من: فتحي الأمين رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة مصراتة وعضو المجلس البلدي، ومحمد الحبشي مدير إدارة التسويق والترويج بهيئة تنمية الصادرات، وإبراهيم الشعاب الملحق التجاري بالسفارة الليبية لدى المغرب، ومعاذ النايلي مسؤول ملف المغرب، وعبدالله الجدي مسؤول اللجنة الاقتصادية بمكتب التعاون الدولي.