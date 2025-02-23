التأكيد على استمرار دعم جهود البعثة.. «الكوني» يستقبل المبعوثة الأممية الجديدة

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيدة هانا تيته، التي استلمت مهامها مؤخرا.

ورحب النائب بالمبعوثة “متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، والعمل على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.

وتناول اللقاء، “آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي باعتباره أحد دعائم تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وشدد النائب خلال اللقاء “على ضرورة عودة العمل بنظام المحافظات، لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة”.

وأشار إلى أن “نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على اساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار”.

وأكد بأنه “لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل”.

بدورها أكدت تيتيه، “تطلع الأمم المتحدة لاستقرار ليبيا بالتواصل مع جميع الأطراف من أجل وضع رؤية موحدة تهدف لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، للوصول لاجراء، الاستحقاق الانتخابي”.