التأكيد على انتخابات 2023.. نتيجة اجتماعات العسكريين والأمنيين في تونس

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنّ اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت مع قادة الوحدات الأمنية والعسكرية في تونس على عقد اجتماعات في طرابلس وبنغازي

وأضافت البعثة الأممية في بيان لها، الأربعاء، أنّ لجنة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكريين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات خلال 2023 ورفض التدخل الأجنبي، والاتفاق على التواصل من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين الانتخابات.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنّ المجتمعين اتفقوا على عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق ونبذ خطاب الكراهية.

ومن سرت، قال المبعوث الأممي إلى ليببا، عبد الله باتيلي، إنّ اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت، ناقش القضايا المتعلقة بدول الجوار والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب.

وأوضح باتيلي، أنّهم عازمون على دعم العملية الأمنية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار لإحلال السلام في ليبيا.