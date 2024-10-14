التأمينات السعودية تكشف تفاصيل النظام التقاعدي الجديد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن تفاصيل نظام التقاعد الجديد، والحد الأدنى لسن التقاعد المبكر.

وأفادت المؤسسة بأن الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر للمشتركين في النظام الجديد هو 55 سنة ميلادية.

وأعلنت المؤسسة، أن من شروط الحصول على معاش التقاعد وجود 30 سنة خدمة للمتقاعد، مع توقفه عن العمل الخاضع لأحكام النظام عند رغبته الحصول على المعاش التقاعدي.

وأوضحت أن سن التقاعد في النظام الجديد 65 سنة ميلادية، على أنه يمكن التقاعد قبل هذا السن بـ10 سنوات فقط.، ولفتت إلى أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي سيبلغ 4000 ريال (حوالي 1067 دولار) لمن بلغت مدة اشتراكه 40 سنة، وفي حال قلت مدة الاشتراك عن ذلك، يتم إنقاص هذا الحد عن كل سنة (12) شهر اشتراك وكل شهر بما يتناسب مع ذلك، على أن لا يقل عن 2000 ريال.

وحول آلية احتساب معاش التقاعد، بينت “التأمينات” أنه سيتم احتساب (متوسط الأجر أو الراتب) بأعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن 180 شهرا من مدد الاشتراك في النظام الجديد، ثم يضرب متوسط الأجر في 2.25%، مع ضرب الناتج في عدد أشهر الاشتراك، ثم يقسم على 12.

أما في حالة طلب التقاعد مبكرا فسيخصم من المشترك 3% عن كل سنة، تقل فيها مدة اشتراكه عن 40 سنة.

ولفتت “التأمينات” إلى رفع نسبة استقطاع الاشتراك بواقع 0.5% لكل سنة خلال السنوات الأربع القادمة، لترتفع نسبة الاستقطاع من راتب الموظف من 9% إلى 11%، إضافة إلى استقطاع “ساند” بنسبة 0.75% ليصبح إجمالي الاستقطاع من راتب الموظف 11.75% شهريا.

يذكر أن كل 1 دولار يعادل 3.75 ريال سعودي.