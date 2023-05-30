«التائب»: انقطاع الوقود سيؤثر على قدرة الشبكة الكهربائية في جميع المدن

أفاد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب بانقطاع إمدادات الوقود عن المحطات المغذية لشركة البريقة وكافة المحطات على الساحل الليبي.

وحذر التائب في تصريح صحفي من خطورة الانقطاع وانعكاسه سلبا على الشبكة الكهربائية، معتبرا أنّ انقطاع التيار الكهربائي لن يستثني أي مدينة في حال استمرار توقف تدفق الوقود من مصفاة الزاوية.

وفي سياق متصل، أغلق محتجون الطريق الساحلي بين منطقتي المطرد وصرمان بالسواتر الترابية، في حادثة تكررت لأكثر من مرة خلال الشهر الحالي، منذ اندلاع الاحتجاجات في الزاوية على تردي الأوضاع الأمنية.

وشوهدت عربات عسكرية معتمة تغلق الطريق في الاتجاهين بسواتر ترابية وإطارات، الأمر الذي تسبب في توقف حركة السير في الطريق الممتد من طرابلس شرقا حتى الحدود التونسية غربا.