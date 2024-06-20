التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في أدنى مستوياته منذ عقود!

انخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في نهاية أبريل إلى 5.6 مليار يورو، ما يمثل الحد الأدنى منذ يناير عام 2000، وفق ما كشفت بيانات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية “يوروستات”.

وبحسب تقرير نشرته “يوروستات”، “انخفض التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي بنسبة 6% مقارنة بشهر مارس، لتصل إلى 5.6 مليار يورو ما يمثل الحد الأدنى منذ يناير 2000 عندما بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي وقتها نحو 5.3 مليار يورو”.

وبحسب التقرير، “انخفضت إمدادات السلع الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف الربيع بنسبة 17%، لتصل إلى 2.7 مليار يورو وهو الحد الأدنى منذ يونيو1999”.

هذا وتم تسجيل الحد الأقصى لحجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في أكتوبر2012 عند 29.5 مليار يورو، وكانت روسيا باعت الغاز بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من انخفاض إمداداتها بشكل طفيف في أبريل بنسبة 5% إلى 1.15 مليار يورو،ويأتي بعد ذلك الحديد والصلب (288.5 مليون يورو)، والمنتجات النفطية (248 مليون يورو)، كما ارتفعت مبيعات السلع الأوروبية إلى روسيا بنسبة 6% على أساس شهري، إلى 2.9 مليار يورو، حيث شكلت المنتجات الصيدلانية الدعامة الأساسية للصادرات الأوروبية، وارتفعت الشحنات بنسبة 16% في أبريل الماضي إلى 760 مليون يورو”.