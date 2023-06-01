 التبادل التجاري مع إيطاليا يتجاوز 10 مليار يورو في 2022

كشف السفير الليبي لدى روما مهند يونس، أن التجارة بين إيطاليا وليبيا زادت خلال عام 2022 بنحو 70% وتجاوزت الرقم المزدوج البالغ 10 مليارات يورو.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعالية “الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي – مصادر وقواعد سوق الطاقة” المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن السفير الليبي قوله، إنه “في عام 2022 سجلت التجارة بين البلدين مبلغًا تجاوز 10 مليارات.. وفي الآونة الأخيرة شهدنا مشاركة كبيرة من الشركات الإيطالية في معرض طرابلس الدولي”.

وأوضح يونس أن “حجم التجارة بين البلدين زاد بين عامي 2021 و 2022 بنحو 70%.. وكان هذا أيضًا بسبب عمل الحكومة الحالية في ليبيا”، مشيرا إلى أن “الاستقرار في ليبيا يزيد من فرص الاستثمار في البلاد”.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب وكالة ترويج التجارة الإيطالية بطرابلس، فقد وصلت التجارة الإيطالية الليبية في عام 2022 إلى 12.14 مليار يورو بنسبة +61، بنسبة 31% مقارنة بعام 2021 وحصة سوقية من 23.06٪ قبل الصين (9.56٪ من حصة السوق 5.03 مليار يورو)، اليونان (8.1٪ 4.27 مليار يورو)، إسبانيا (7.91٪ 4.16 مليار يورو)، ألمانيا (7.76٪ بـ4.08 مليار يورو) ، تركيا (6.5٪ بـ3.42 مليار يورو) وهولندا (4.51% بـ2.38 مليار يورو).