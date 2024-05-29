التباوي: الحكومة ستلغي مراكز إيواء المهاجرين ضمن القانون

عبر فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن رفض الحكومة محاولات توطين المهاجرين، سواء بشكل مباشر أو مبطن، وأن هذا موقف جميع الأطراف المعنية وعلى المستوى الشعبي.

ولفت التباوي في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة الليبية تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المكلفة، ضمن استراتيجية قانونية واضحة.

وفيما يتعلق بموقف الحكومة الليبية من محاولات توطين المهاجرين، قال التباوي: “إن الجهات التنفيذية والأمنية، والقوات المسلحة، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، فهي قضية أمن قومي ليبي”.

وأوضح التباوي أن المقاربة الأمنية التي تبناها الشركاء الأوروبيون لمعالجة ملف الهجرة أثبتت فشلها، مضيفاً “نحن نسعى الآن إلى حلول مستدامة مع الجانب الأوروبي، تركز على التنمية في دول المصدر”.

ولفت التباوي لنجاح المؤتمر الأفريقي الأوروبي الذي عقد في بنغازي، مشيراً إلى أنه “حقق جميع أهدافه، وناقش ملفات مهمة كانت مغلقة، بما في ذلك تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالهجرة”.