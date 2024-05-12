التباوي :ليبيا ترفيض توطين المهاجرين

جدد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي التباوي، رفض ليبيا توطين المهاجرين أو توزيعهم في ليبيا، نافيًا في الوقت ذاته أية سوء معاملة للمهاجرين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن التباوي قوله في تصريح صحفي، على هامش لقاء عمل نظمته الوزارة بالتعاون مع شركة المناهل الأفاق للتدريب والتطوير والتأهيل، إن المنظمة الدولية للهجرة معنية بترحيل المهاجرين، عبر استقبال عدة مذكرات من الوزارة، وبدورها تقوم المنظمة بعملية الترحيل بشكل طوعي.

وأشار التباوي، إلى أهمية ملف الهجرة باعتباره أولوية لدى الحكومة الليبية يتم التعامل معه بشكل أكثر تنظيما وتطويرا، مطالبا الجهات الإعلامية والأمنية بالتعاون والاهتمام بتسليط الضوء أكثر على هذا الملف.

وأوضح التباوي أن ليبيا تعتبر دولة مقصد بالنسبة لدول الجوار، باعتبار أن المهاجرين يدخلون إلى البلاد عبر شبكات التهريب، بهدف تحسين مستواهم المعيشي، وليبيا تعتبر وجودهم على أراضيها غير شرعي.

ولفت التباوي إلى أن ليبيا عانت بسبب التداعيات والأزمات السياسية في دول الجوار، التي ألقت بظلالها على الوضع في ليبيا ولازالت تدفع ثمنها، خاصة مكوث المهاجرين لفترات طويلة قبل العبور إلى دول المقصد، مما أثر على الوضع الاقتصادي والأمني.