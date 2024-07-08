التجارة التونسية تبحث مع وفد أممي مستجدات مشروع «الممر التجاري القاري مع ليبيا»

ناقشت وزيرة التجارة التونسية ” كلثوم بن رجب ” مع الأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة “حنان مرسي” والمدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا باللجنة “آدم الحريكا” آخر مستجدات مشروع الممر التجاري القاري التونسي الليبي في اتجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ووفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، “تركزت المباحثات المنعقدة في تونس على إمكانية تطوير فرص الشراكة بين تونس واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والاطلاع على مستجدات مشروع الممر التجاري القاري التونسي– الليبي؛ سعيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي”.

وقالت الوزيرة التونسية: “إن هذا المشروع يعد من المشاريع النموذجية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والذي ستكون نقطة انطلاقه المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومعبر راس جدير الحدودي وأكبر معبر بري في القارة والذي سيربط تونس وليبيا بـ 5 من الدول الافريقية غير الساحلية وهي التشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى”.

من جهتها، أكدت الأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة “حنان مرسي”، “على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حركية على مستوى التبادل التجاري في منطقة شمال إفريقيا وربطها ببقية القارة”.

استقبلت صباح اليوم الجمعة 05 جويلية 2024، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح، الأمينة… تم النشر بواسطة ‏وزارة التجارة وتنمية الصادرات‏ في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠٢٤