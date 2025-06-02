التجارة الخارجية تحت المجهر.. المركزي يكشف في تقرير إحصائي أبرز الشركاء التجاريين

أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقريرًا إحصائيًا شاملًا بعنوان “إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا عن الفترة من 2021 إلى 2024″، يتناول واقع التبادل التجاري بين ليبيا والعالم الخارجي خلال السنوات الأربع الماضية.

ويضم التقرير بيانات تفصيلية حول حركة الصادرات والواردات مصنفة حسب أقسام وفصول السلع، إلى جانب ملاحق تحليلية تغطي التجارة الخارجية الليبية مع مختلف دول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، الدول العربية، الدول الآسيوية، البلدان الأفريقية، وأمريكا الشمالية والجنوبية.

كما يتضمن التقرير تحليلاً للتجارة البينية بين ليبيا والتجمعات الدولية التي تُعد ليبيا عضوًا فيها، مثل: الأسكوا، الكوميسا، دول الساحل والصحراء، الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، دول المغرب العربي، ومنظمة أوبك.

ولم يقتصر التقرير على ذلك، بل شمل أيضًا إحصاءات للتبادل التجاري الليبي مع تجمعات دولية لا تضم ليبيا ضمن عضويتها، كـ: الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، مجموعة الدول الصناعية السبع، النافتا، الأسيان، الميركوسور، ومجموعة الـ 15، وغيرها.

ويُعد هذا التقرير مرجعًا إحصائيًا مهمًا لصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لما يحتويه من بيانات دقيقة ومحدثة تساهم في تحليل اتجاهات التجارة الخارجية وتقييم الأداء الاقتصادي الوطني.

للاطلاع على التقرير الكامل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي من هنا.