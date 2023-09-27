التجارة العالمية تسجل أكبر انخفاض منذ 2020 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

سجلت التجارة العالمية أكبر انخفاض لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في يوليو الماضي، حيث انخفضت بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا للمكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية.

ووفقا لما أوردته “الجزيرة نت” يأتي هذا الانخفاض بعد انخفاض بنسبة 2.4% في يونيو الماضي، وهو ما يضيف إلى الأدلة التي تشير إلى أن النمو العالمي يتباطأ.

ويُعزى الانخفاض في التجارة العالمية إلى ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية، والتي أدت إلى تباطؤ الطلب على السلع.

وسجلت الصين، أكبر مصدر للسلع في العالم، انخفاضًا بنسبة 1.5% في التجارة الخارجية في يوليو الماضي، بينما سجلت منطقة اليورو انكماشا بنسبة 2.5%، والولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 0.6%.

وتوقع الاقتصاديون أن تظل التجارة العالمية ضعيفة في الأشهر المقبلة.

وأشار مؤشر مديري المشتريات العالمي، الذي يتتبع طلبات التصدير الجديدة، إلى انكماش حاد في شهري أغسطس وسبتمبر في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

وفي حين أنه من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة، فمن غير المرجح أن تخفض البنوك المركزية تكاليف الاقتراض، حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على احتواء ضغوط الأسعار الأساسية.