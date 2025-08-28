«التحالف الأمني الدولي» يضبط مخدرات بقيمة 2.9 مليار دولار ويعتقل 12 ألف شخص

في واحدة من أكبر العمليات الأمنية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجح “التحالف الأمني الدولي”، بقيادة الإمارات وبمشاركة 24 دولة، في توجيه ضربة قاصمة لعصابات تهريب المخدرات، عبر تنفيذ عملية أمنية ضخمة استمرت لمدة شهرين، وأسفرت عن ضبط كميات مهولة من المخدرات واعتقال الآلاف من المشتبه بهم حول العالم، بحسب صحيفة العين الإخبارية.

🔍 تفاصيل العملية:

القيمة السوقية للمضبوطات:

تجاوزت 2.9 مليار دولار أمريكي ، وهي من أعلى القيم المسجّلة في تاريخ عمليات مكافحة المخدرات الدولية.

أكثر من 822 طنًا من مختلف أنواع المخدرات، شملت الكوكايين، والهيروين، والحشيش، والمؤثرات العقلية، وغيرها من المواد المهربة.

تم اعتقال أكثر من 12,000 مشتبه به حول العالم، ينتمون إلى شبكات إجرامية منظمة تنشط في التهريب والاتجار بالمخدرات عبر البر والبحر والجو.

🌍 الدول المشاركة:

إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ، شاركت دول عربية وأوروبية وأمريكية في العملية، منها: البحرين المغرب إسبانيا فرنسا هولندا سلوفاكيا إيطاليا دول في أمريكا الجنوبية والشمالية

كما تم التنسيق مع عدد من المنظمات الشرطية الدولية وعلى رأسها اليوروبول والإنتربول، لتعقّب الشبكات الإجرامية عبر الحدود.

🛡️ عن التحالف الأمني الدولي:

تأسس التحالف عام 2017 بمبادرة من الإمارات وفرنسا ، ويضم اليوم 25 دولة.

يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها: مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة الإرهاب مكافحة تهريب المخدرات الجرائم الإلكترونية

يعتمد التحالف على نهج مزدوج يجمع بين: التنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى التنفيذ العملي الميداني

🧭 أهمية العملية:

تشكل العملية نقلة نوعية في جهود مكافحة المخدرات عالميًا ، من حيث: حجم التنسيق بين الدول عدد الدول المشاركة قيمة المضبوطات عدد المعتقلين

، من حيث: تعكس نجاح العمل الأمني متعدد الأطراف في التصدي للتحديات الأمنية العالمية المعقدة، وفي مقدمتها شبكات الاتجار بالمخدرات التي تستغل الثغرات الحدودية والبنية التحتية الرقمية.