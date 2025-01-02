«التحالف الدولي» ينشئ قاعدة جديدة في سوريا

بدأت قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي شمالي سوريا.

وأفادت وكالة “سبوتنيك”، بأن “عشرات الشاحنات التي تحمل معدات عسكرية لوجستية دخلت إلى منطقه عين العرب في ريف حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة “للتحالف الدولي” في المنطقة”.

وأكدت المصادر أن “قوات خاصة أمريكية كانت قد دخلت منطقة عين العرب، في وقت سابق، بهدف استطلاع المنطقة لتحديد موقع مناسب لإنشاء القاعدة العسكرية الجديدة”.

هذا “ويأتي إنشاء هذه القاعدة بعد تهديدات تركية، عبر الفصائل العسكرية الموالية لها المتواجدة بريف حلب، بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف السيطرة على منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي”.

وتوجد في محافظة الحسكة السورية، وحدها نحو 20 قاعدة ونقطة عسكرية للجيش الأميركي وقوات التحالف.