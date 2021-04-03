التحالف العربي يُحبط هجوماً للحوثيين في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن إحباطه هجوما وشيكا بواسطة زورق ملغم لجماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية في جنوب البحر الأحمر.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، عن التحالف في بيان، أنه دمر زورقا مفخخا مسيرا عن بعد تابعا لـ”أنصار الله” في ميناء الصليف غربي اليمن.

وشدّد التحالف على أن الحوثيين “يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

كما اتهم التحالف الجماعة باستغلال “اتفاق ستوكهولم” المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 كـ”مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة”، بحسب البيان.