التحالف العربي يُدمِّر مُسيّرة «حوثية» حاولت استهداف مطار سعودي

أعلن التحالف العربي، اليون السبت، تدمير مسيّرة “حوثية” مفخخة، حاولت استهداف مطار “أبها” الدولي، جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف الذي تقوده الرياض، بثته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وقال البيان إن “قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون، حاولت استهداف مطار أبها الدولي”.

وأضاف: “تم إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران”.

وأفاد البيان بأن “المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

من جانبه أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن ‏سلاح الجو المسير التابع للجماعة، نفذ ظهر السبت، “عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي”.

وأضاف المتحدث، في بيان مقتضب، أن “الهجوم تم بطائرة مسيرة من نوع (صماد 3)، حيث كانت الإصابة دقيقة”.

وأفاد بأن الهجوم يأتي “رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني.