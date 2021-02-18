التحالف العربي يُرسل قوات إلى مأرب اليمنية لصد هجوم الحوثيين

قالت مصادر في الجيش اليمني والحكومة المعترف بها دوليا لوكالة “رويترز”، إن التحالف الذي تقوده السعودية أرسل قوات إلى منطقة مأرب وكثف ضرباته الجوية في محاولة لصد تقدم الحوثيين.

ونقلت “رويترز” عن مصدر بالحكومة في مأرب ومصدر عسكري قولهم، إن مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب، حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية، ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال.

وقال أحد السكان إن تعزيزات عسكرية مرت عبر مأرب اليوم الخميس، وإن طائرات التحالف الحربية نفذت عدة ضربات جوية.

وأضاف أن دوي القصف المتبادل في الاشتباكات سمع من الخطوط الأمامية التي تبعد نحو 30 كيلومترا غربي المدينة.

وقال الجيش اليمني في تغريدة عبر تويتر اليوم الخميس، إن الغارات الجوية للتحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في المخدرة غربي مدينة مأرب وأربعة صواريخ باليستية.

وتصاعدت حدة القتال في المنطقة مع محاولة الحوثيين انتزاع السيطرة على مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، اليوم الخميس، بأن عبدالكريم أمير الدين الحوثي، وزير الداخلية في الحكومة التي شكلتها جماعة “أنصار الله” الحوثية، أمر بنشر قوات الأمن وموظفي الإغاثة على نطاق واسع في مأرب و”مواكبة الانتصارات العسكرية بانتصارات أمنية تتمثل في تحقيق الأمن للمواطنين”.

يأتي ذلك في حين، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، من أن “السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام”.