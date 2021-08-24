التحالف العربي يُعلن إحباط هجوم للحوثيين جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مُسيَّرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن التحالف قوله: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

وأكد: “استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقُتِل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.