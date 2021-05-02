التحالف العربي يُعلن إحباط هجوم للحوثيين جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح الأحد، عن إحباط هجوم جديد من جماعة “أنصار الله” الحوثية بواسطة طائرة مُسيَّرة مفخخة انطلقت من اليمن استهدفت جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن التحالف العربي قوله في بيان، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.

واعتبر التحالف أن “انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين”، مشددا: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقُتِل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.