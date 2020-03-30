التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على صنعاء

لم تتعرض صنعاء للقصف منذ سبتمبر الماضي. [أرشيفية/رويترز]

أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن شهود عيان، بأن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ عدة ضربات جوية يوم الاثنين على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال سكان إن عددا من المواقع الحساسة تعرض للقصف بما في ذلك مجمع قصر الرئاسة وكلية عسكرية وقاعدة جوية بالقرب من مطار صنعاء وسُمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من المدينة.

من جهته قال التحالف في بيان، إن العملية تهدف إلى تدمير أهداف عسكرية مشروعة تشمل ”القوة الباليستية التي تهدد حياة المدنيين“، بحسب البيان.

هذا ولم تتعرض صنعاء للقصف إلا فيما ندر منذ سبتمبر الماضي، عندما بدأت السعودية محادثات غير مباشرة مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة وأغلب مناطق الشمال.

كما رحب الطرفان المتحاربان كذلك بدعوة أطلقتها الأمم المتحدة يوم الخميس، لهدنة فورية من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك، احتدم القتال في محافظتي الجوف ومأرب منذ الشهر الماضي مع استئناف التحالف غاراته الجوية على عدة مدن وقرى.

وأعلنت السعودية يوم السبت، أنها اعترضت صاروخين باليستيين قالت جماعة الحوثي إنها أطلقتهما يوم السبت صوب الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية قرب الحدود اليمنية.

وكرر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث ، يوم الأحد، دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية فورا.

وقال جريفيث في بيان مساء الأحد: “اليمن يحتاج لأن يركز قادته في كل دقيقة من وقتهم على تجنب وتخفيف أثر العواقب التي يحتمل أن تكون كارثية لتفشي مرض كوفيد-19“.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اليمن لم يسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

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