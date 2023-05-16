التحديات الأمنية والسياسية في ليبيا.. على طاولة «باتيلي» والسفراء الأفارقة

اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع سفراء وممثلي الدول الإفريقية المعتمدين في طرابلس، لإطلاعهم على جهوده لحل الأزمة وإجراء انتخابات خلال 2023.

وبحسب البعثة الأممية فإنّ باتيلي والسفراء بحثا التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد والمنطقةـ حيث أكّد على أهمية التنسيق بين الجهات الإقليمية الفاعلة لتعزيز الأمن.

وجدد باتيلي دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمصالحة الوطنية على نحو الذي يقوم به المجلس الرئاسي بمساعدة الاتحاد الإفريقي، مشددا على أهمية دعم الجهات الليبية الفاعلة لتحقيق انتخابات حرة وسلمية وشاملة.