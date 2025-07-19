التحديث الجديد لـ«تشات جي بي تي».. نقلة في تفاعل الذكاء الاصطناعي مع الإنترنت

في خطوة ضخمة نحو تحسين أداء المساعد الرقمي، أعلنت OpenAI عن تحديث جديد لـ ChatGPT يتيح له أداء المهام بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مع القدرة على تنفيذ الأوامر من البداية إلى النهاية، مما يجعله أقرب إلى المستوى الذي جسده المساعد الرقمي “جارفيس” في فيلم Iron Man.

“وضع الوكيل” الجديد: تحويل ChatGPT إلى مساعد رقمي شامل

التحديث الجديد، الذي يحمل اسم “وضع الوكيل” (Agent Mode)، يقدم للمستخدمين مجموعة واسعة من الإمكانيات الجديدة التي تجعل من ChatGPT أداة لا غنى عنها، هذا الوضع متاح الآن لمستخدمي Pro وPlus وTeam، ويتيح لهم إمكانية تكليف ChatGPT بمهام متعددة ومعقدة مثل “تحليل ثلاثة منافسين وإنشاء عرض شرائح تحليلي”.

تنفيذ المهام بكفاءة: من تحليل البيانات إلى إنشاء العروض التقديمية

أصبح بإمكان ChatGPT الآن التفاعل مع المواقع الإلكترونية، والنقر على الواجهات، وتحليل البيانات، وتنفيذ التعليمات البرمجية، بشكل كامل ودون الحاجة لإرشادات خطوة بخطوة، هذا يعني أن المستخدمين يمكنهم ببساطة تقديم المهام مع تفاصيلها، مثل تحليل بيانات المنافسين أو تجهيز تقرير، ويقوم النظام بكل ما يلزم من خطوات، بدءًا من البحث عبر الإنترنت وحتى إنشاء المستندات أو جداول البيانات.

تفاعل سلس بين الأدوات: دمج التصفح والاستدلال والتفاعل

ما يميز هذا التحديث هو دمج أدوات متعددة مثل التصفح عبر الويب وتشغيل الأكواد وتحليل البيانات في نظام واحد، بحيث يستطيع ChatGPT إتمام مهمة كاملة بشكل متكامل. إذا طلب المستخدم تحليل موقع ويب وتحويل المعلومات إلى عرض تقديمي، فإن ChatGPT سينقر على الروابط، ويجمع البيانات، ويكتب العرض ويقوم بتنسيقه. هذه الميزة تدمج بين أداتين كانتا تعملان بشكل منفصل في السابق: الأولى التي تتيح للمستخدم التفاعل مع المواقع الإلكترونية، والثانية التي تختص في تحليل البيانات.

موصلات جديدة وتحسينات في الأمان: تواصل أفضل مع التطبيقات

ومع دعم موصلات جديدة مثل Gmail وGitHub، يستطيع ChatGPT الآن التواصل مع تطبيقات المستخدم وسير العمل الخاص به، ما يجعل إتمام المهام المعقدة أسرع وأكثر فعالية، في حال كان من الضروري تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدم أو المصادقة، يظل لدى المستخدم القدرة على التحكم في عملية التصفح والتأكد من الأمان قبل استكمال المهمة.

لكن، تبقى مسألة الأمان محورية، حيث يمكن للوكيل التفاعل مع الروابط الشخصية على الإنترنت. لضمان أمان الاستخدام، أضافت OpenAI طبقات إضافية من الأمان: تتطلب المهام التي تشمل عمليات شراء أو رسائل بريد إلكتروني تأكيدًا من المستخدم، وكذلك تتضمن مراقبة للكشف عن الهجمات الأمنية.

مراقبة متقدمة وضمانات الأمان: حماية البيانات الشخصية

أحد التحديات الرئيسية المرتبطة بهذا التحديث هو الأمان، حيث يسمح ChatGPT بالتفاعل مع المواقع الإلكترونية، ما قد يثير القلق بشأن الخصوصية، ومع ذلك، أكدت OpenAI أنها قد وضعت آليات أمان إضافية مثل تحذيرات قبل أي خطوة هامة، إضافة إلى مراقبة دقيقة للأنظمة للكشف عن أي محاولات خرق أمني، كما أن ChatGPT لا يقوم بتخزين بيانات حساسة مثل كلمات المرور خلال الجلسات، مما يعزز من خصوصية المستخدم.

نقلة نوعية: بداية جديدة لذكاء اصطناعي شامل

على الرغم من أن هذا التحديث يمثل نقلة نوعية، إلا أن OpenAI تعتبره في مراحله التجريبية، حيث تعكف على تحسين قدرات النظام وتوسيع إمكانياته لدعم مهام أكثر تعقيدًا في الأشهر المقبلة، هذا التحديث يمهد الطريق أمام المستقبل حيث يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تكاملًا وذكاءً، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال أتمتة المهام وتحسين الإنتاجية في مجالات عديدة.