«الأهلي طرابلس» في مواجهة مصيرية أمام «نهضة بركان»

يحلّ الأهلي طرابلس ضيفًا ثقيلًا على نهضة بركان المغربي في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة تحمل كل معاني الإثارة والندية، وتُعتبر بالنسبة للكثيرين مباراة عبورٍ إلى مرحلة المجموعات، أو نهاية حلم قاري تأجّل تحقيقه أكثر من مرة.

اللقاء يأتي بعد تعادل إيجابي في طرابلس، مباراة قدّم فيها الأهلي عرضًا فنيًا مقنعًا، لكنه دفع ثمن الأخطاء الدفاعية التي منحت الفريق المغربي هدفًا خارج القواعد كان كافيًا ليجعل حسابات العودة أكثر تعقيدًا.

الأهلي.. لا يُخاف عليه بل يُخاف منه إن أخطأ

الفريق الليبي يدخل اللقاء بروح التحدي، وبإصرار واضح على تعويض نتيجة الذهاب.

فنيًا، لا خوف على الأهلي عندما يكون في كامل تركيزه، يمتلك عناصر قادرة على فرض الإيقاع وصناعة الفارق في أي لحظة.

لكن الخطر الحقيقي يكمن في تفاصيل صغيرة؛ تمريرة خاطئة، تمركز متأخر، أو لحظة غياب ذهني قد تكلّف الفريق الكثير.

هنا تحديدًا يحتاج الأهلي إلى أعلى درجات الانضباط والهدوء، فمباريات إفريقيا لا تُكسب بالقوة فقط، بل بالتركيز والعقل.

بركان بين واقعية الشعباني وطموح الحسم

نهضة بركان بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني يعرف تمامًا كيف يتعامل مع مثل هذه المواجهات.

سيسعى لغلق المساحات، واستدراج الأهلي إلى مناطقه، ثم استغلال أي اندفاع عبر المرتدات السريعة.

الفريق المغربي يمتلك تجربة وخبرة كبيرة في البطولات القارية، لكنه يعلم أن الأهلي في حالته الذهنية الجيدة فريق لا يُؤمَن جانبه.

البدري أمام لحظة الحقيقة

مدرب الأهلي، حسام البدري، يدرك أن المواجهة اختبار لقدراته في التعامل مع الضغط، وفي قراءة تفاصيل اللقاء من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة.

التشكيل المنتظر سيجمع بين الواقعية والشجاعة، مع ضرورة تفعيل الأطراف واللعب على نقاط ضعف بركان الدفاعية، خاصة في الجبهتين اليمنى واليسرى.

جمهور في ليبيا وقلب في بركان

ورغم أن المباراة تُقام في المغرب، إلا أن صدى جماهير الأهلي سيكون حاضرًا.

فكل ليبي الليلة يرى في الفريق ممثلاً للوطن، لا لمدينة أو نادٍ فقط.

الروح الجماعية والحماس الوطني هما السلاح الأبرز للزعيم في هذه المواجهة المصيرية.

الأهلي طرابلس لا يخاف من أحد، لكنه يخاف من أن يخذل نفسه بالأخطاء.

فحين يكون التركيز حاضرًا، والروح متقدة، فإن الزعيم قادر على قلب الطاولة وكتابة فصل جديد في القارة السمراء.

90 دقيقة لتأكيد أن الأهلي لا يشارك فقط، بل ينافس ليبقى ويكتب التاريخ.